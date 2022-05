Visite guidée : Colmar, insolite

2022-06-06 – 2022-06-06 Écartez-vous pour un moment des sentiers battus !

Le centre historique vous dévoile ses curiosités et faces cachées de la ville, ses anecdotes.

Revivez l’histoire variée des familles patriciennes de la ville à travers leurs hôtels particuliers. Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html Et si vous découvriez Colmar autrement ?

