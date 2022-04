Visite guidée : Colmar fête le printemps

2022-04-24 – 2022-04-24 EUR Suivez le guide au détour des quartiers pittoresques du centre historique, pour une visite au cours de laquelle, les traditions ancestrales de Pâques et les rites du Printemps en Alsace vous seront contés ! Visite assurée en français – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html Une visite pour fêter le Printemps à travers la ville !

