Collioure Maison du fauvisme Collioure, Pyrénées-Orientales Visite guidée “Collioure, Cité des Peintres” Maison du fauvisme Collioure Catégories d’évènement: Collioure

Pyrénées-Orientales

Visite guidée “Collioure, Cité des Peintres” Maison du fauvisme, 18 septembre 2021, Collioure. Visite guidée “Collioure, Cité des Peintres”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du fauvisme 2€, 25 personnes maximum

Au cœur de la cité des peintres, découvrez le lien si spécial qu’entretenaient les artistes avec Collioure. Cette balade dans les ruelles colorées vous fera voyager dans l’ambiance du siècle dernier. Maison du fauvisme 10 rue de la Prud’homie, 66190 Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Collioure, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Maison du fauvisme Adresse 10 rue de la Prud'homie, 66190 Collioure Ville Collioure lieuville Maison du fauvisme Collioure