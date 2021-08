Carcassonne Collège André Chénier - Hôtel Roux d'Alzonne Aude, Carcassonne Visite guidée Collège André Chénier – Hôtel Roux d’Alzonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Des élèves volontaires du collège André Chénier assurent la visite guidée de leur établissement, ancien hôtel particulier d’une famille de la noblesse de robe : les Roux d’Alzonne, marquis de Puivert (XVIe-XVIIIe siècle). Certaines visites sont assurées par les élèves des classes bilangues du collège, en espagnol, en anglais et en allemand. Une exposition en visite libre raconte l’histoire du premier collège laïque de jeunes filles du département de l’Aude (1904-1915). Une exposition d’anciennes photos de classes (1890 1990) sera également visible. Dés élèves-guides du collège André Chénier font découvrir l’histoire de leur établissement. Collège André Chénier – Hôtel Roux d’Alzonne 75 rue de Verdun, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

