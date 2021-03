Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Visite guidée collection 12 tableaux flamands Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Visite guidée collection 12 tableaux flamands, 20 avril 2021-20 avril 2021, Montfaucon-en-Velay. Visite guidée collection 12 tableaux flamands 2021-04-20 – 2021-04-20 rue Notre Dame chapelle notre Dame

11h visite guidée de la collection unique de 12 peintures flamandes du 16ème siècle à la chapelle Notre-Dame. 5.50€, gratuit pour les moins de 16 ans. Inscription obligatoire au 04 71 59 95 73

