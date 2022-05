Visite guidée Cœur de Ville

Visite guidée Cœur de Ville, 18 juin 2022, . Visite guidée Cœur de Ville

2022-06-18 – 2022-06-18 3.5 3.5 EUR Aujourd’hui, en suivant cette visite guidée « Coeur de Ville », vous entrez dans une ville rêvée par un seul homme, Charles de Gonzague. Laissez-vous conduire par votre guide pour découvrir chacune des subtilités qui ont fait le chef lieu ardennais.Revenons le 6 mai 1606. Charles de Gonzague, neveu d’Henry IV, duc de Nevers et de Rethel, gouverneur de Champagne, vient tout juste de fêter ses 26 ans. A cette occasion, il décide la création d’une grande capitale pour sa nouvelle principauté souveraine. Charles-ville est née. Le prince entend créer là sa propre cité idéale. Le bastion ardennais de la Contre-Réforme qui saura rivaliser avec la capitale princière protestante toute proche, Sedan.Pour ce grand projet, il fait appel à Clément Métezeau, frère du renommé Louis Métezeau, architecte de la place Royale à Paris, devenue aujourd’hui l’actuelle Place des Vosges.Cette cité nouvelle, il la souhaite selon une maquette bien précise. Un plan en damier où le chiffre 4 est omniprésent. Le projet prévoit notamment une place centrale, qui deviendrait le joyau de sa vision, la place Ducale. Longue de 127 mètres sur 90 mètres, elle est encadrée par 27 pavillons qui obéissent tous à la règle des 4. Chacun d’eux comporte 4 travées, 4 baies à chaque étage, 4 lucarnes et 4 oculi sur le toit. Elle est le point de départ de 4 rues allant vers les 4 quartiers qui composent la ville. Pour réserver, cliquez ici ! En savoir plus sur Charleville contact@charleville-sedan-tourisme.fr +33 3 24 55 69 90 http://www.charleville-sedan-tourisme.fr/ dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville