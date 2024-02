Visite guidée Cluny, ville du cheval Office de Tourisme Cluny, vendredi 10 mai 2024.

Visite guidée Cluny, ville du cheval Office de Tourisme Cluny Saône-et-Loire

Votre guide vous attend à l’Office de Tourisme pour une découverte de Cluny, autour du cheval en 1h30.

Depuis le 19e siècle, Cluny est lié à la grande histoire du cheval. Napoléon Ier demande l’installation d’un Haras impérial construit avec les pierres de l’église abbatiale. Les écuries seront occupées pendant longtemps par les étalons du Haras. Aujourd’hui, à Cluny, nous avons un pôle cheval unique en France avec un Haras, des carrières sportives, un hippodrome et un centre équestre. Lors de cette visite, nous raconterons l’histoire du cheval à Cluny, nous traverserons les écuries et le musée du Haras et nous clôturerons en partageant un moment sur les terrains de concours, pour profiter de l’évènement présent.

Réservation en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 16:00:00

fin : 2024-05-10 17:30:00

Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cluny-tourisme.com

L’événement Visite guidée Cluny, ville du cheval Cluny a été mis à jour le 2024-02-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II