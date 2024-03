Visite guidée Cluny sur Grosne Office de Tourisme Cluny, dimanche 16 juin 2024.

Visite guidée Cluny sur Grosne Office de Tourisme Cluny Saône-et-Loire

Votre guide vous attend à l’Office de Tourisme pour une découverte de Cluny, autour de l’eau en 3h.

Panta Rhei, on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve . En observant de près la morphologie de la Grosne, nous réalisons que notre riche histoire est en changement perpétuel et vient se refléter dans l’eau. Toutes les choses coulent … Laissez-vous emmener dans une balade de trois heures qui vous fera découvrir autrement l’agglomération de Cluny et son faubourg Saint Marcel.

Pour les adultes qui aiment marcher.

Réservation en ligne. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 13:00:00

Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cluny-tourisme.com

