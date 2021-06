Saint-Génis-des-Fontaines Cloître et église Saint-Michel Pyrénées-Orientales, Saint-Génis-des-Fontaines Visite guidée Cloître et église Saint-Michel Saint-Génis-des-Fontaines Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Visite guidée du cloître roman (fin XIIIe), qui se caractérise par ses trois couleurs de marbre, le blanc de Céret, le rose de Villefranche de Conflent et le noir des Corbières catalanes. Le cloître de Saint-Genis-des-Fontaines présente une grande variété de sculptures, flore et faune locale, scènes liturgiques et allégoriques. Visite guidée du linteau (première sculpture romane datée dans la pierre, 1019-1020) et de l'église Saint-Michel d'origine préromane. Cet édifice possède un grand nombre de retables baroques.

Cloître et église Saint-Michel
13 rue Georges Clémenceau, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines
Saint-Génis-des-Fontaines
Pyrénées-Orientales

18-19 septembre 2021

Cloître et église Saint-Michel
13 rue Georges Clémenceau, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines