Visite guidée : cloître, église abbatiale et tapisseries Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu, lundi 23 septembre 2024.

Visite guidée : cloître, église abbatiale et tapisseries Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

La visite guidée dure 1h30 environ et permet de découvrir l’histoire de l’abbaye de La Chaise-Dieu et son patrimoine restauré : l’église abbatiale, le cloître et les tapisseries flamandes exposées dans une ancienne chapelle rénovée…

EUR.

Abbaye de La Chaise-Dieu 1 avenue de la Gare

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes reservation@chaisedieu.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-23 13:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00



L’événement Visite guidée : cloître, église abbatiale et tapisseries La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay