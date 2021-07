Sorèze Clocher Saint-Martin Sorèze, Tarn Visite guidée Clocher Saint-Martin Sorèze Catégories d’évènement: Sorèze

Tarn

Visite guidée Clocher Saint-Martin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sorèze. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Clocher Saint-Martin

Le Clocher Saint-Martin : unique vestige de l’église paroissiale de Sorèze détruite par les protestants en 1572. Ce clocher de style gothique flamboyant est inscrit aux Monuments historiques. Seule partie de l’édifice voûtée, la tour est accessible au public. Vous profiterez de cette ascension pour accéder au crénelage et profiter d’une vue panoramique sur la Montagne Noire, les toits de Sorèze et la Cour des Rouges et la plaine du Lauragais. Visite guidée en français.

Durée 30 min, 18 personnes maximum, inscription obligatoire

Vestige de l’église Saint-Martin détruite pendant les Guerres de Religion. Montez au créneau pour profiter de la vue. Clocher Saint-Martin Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze Sorèze La Tuilerie Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sorèze, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Clocher Saint-Martin Adresse Rue Saint-Martin, 81540 Sorèze Ville Sorèze lieuville Clocher Saint-Martin Sorèze