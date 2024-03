Visite Guidée « Classique » de la Cité Médiévale Gourdon, samedi 6 avril 2024.

Accompagné de notre guide conférencier, découvrez les histoires et le patrimoine de Gourdon portes fortifiées, ruelles étroites, maisons à colombages, église St Pierre, hôtels particuliers, maison consulaire, échoppes des drapiers et quartier plus populaire…

Campée au sommet d’une butte, la cité médiévale se dévoile, rien que pour vous …

Départ à l’Office de Tourisme

Durée de la visite 1h30

Sur Réservation minimum 8 pers. inscrites avant 12h00 le jour même EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Gourdon 46300 Lot Occitanie eliza.monribot@tourisme-gourdon.com

