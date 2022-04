Visite guidée : Clair-obscur dans nos tableaux Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Le clair obscur : Une technique fascinante

Procédé adopté dès la Rennaissance, qui est souvent utilisé pour augmenter l’effet de volume ou accentuer les mouvements et l’expression des corps et visages.

A découvrir dans nos collections !

Rich collections in an executive(frame) of exception. Procedimiento adoptado desde el nacimiento, que a menudo se utiliza para aumentar el efecto de volumen o acentuar los movimientos y la expresión de los cuerpos y rostros.

¡A descubrir en nuestras colecciones! Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:45 130 rue des Chartreux, 59500 Douai 59500 Douai Hauts-de-France

