Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée “Cité Roguet, La modernité mise en jeu” Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite guidée “Cité Roguet, La modernité mise en jeu” Espace Roguet, 19 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée “Cité Roguet, La modernité mise en jeu”

Espace Roguet, le dimanche 19 septembre à 10:00

La modernité, l’idée d’agir en conformité avec son temps, a certainement guidé le choix du maitre d’ouvrage public lorsqu’il a passé commande de la cité Roguet. Quels ont été les apports de cette modernité pour la qualité de vie des habitants ? Quels étaient les enjeux dans les années 60 ? En quoi la cité Roguet fait-elle ou non échos aux enjeux d’aujourd’hui ? En partenariat avec Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne Organisée en partenariat avec Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne. Espace Roguet 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Roguet Adresse 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Ville Toulouse lieuville Espace Roguet Toulouse