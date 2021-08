Toulouse Espace Roguet Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée – Cité Roguet, la modernité mise en jeu Espace Roguet Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La modernité, l’idée d’agir en conformité avec son temps, a certainement guidé le choix du maitre d’ouvrage public lorsqu’il a passé commande de la cité Roguet à Toulouse. Quels ont été les apports de cette modernité pour la qualité de vie des habitants ? Quels étaient les enjeux dans les années 60 ? En quoi la cité Roguet fait-elle ou non échos aux enjeux d’aujourd’hui ? À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez ou re-découvrez cet ensemble architectural emblématique de Toulouse au regard de ces différentes thématiques lors d’une visite guidée proposée par l’Espace Roguet en partenariat avec le CAUE. **Informations pratiques** Dimanche 19 septembre à 10h RDV à l’Espace Roguet – 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse Gratuit et tout public

À l'occasion des Journées du Patrimoine, découvrez ou re-découvrez la cité Roguet à Toulouse lors d'une visite guidée proposée par l'Espace Roguet en partenariat avec le CAUE, dimanche 19 septembre.

