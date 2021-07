Albi Cité épiscopale Albi, Tarn Visite guidée Cité épiscopale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Visite guidée Cité épiscopale, 18 septembre 2021, Albi.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité épiscopale 5€, gratuit – 8 ans

Une visite incontournable pour découvrir le centre historique d’Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Cité épiscopale 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

