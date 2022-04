VISITE GUIDEE CITE BALNEAIRE Pornic, 21 avril 2022, Pornic.

VISITE GUIDEE CITE BALNEAIRE Place de la Gare Office du Tourisme Pornic

2022-04-21 – 2022-04-21 Place de la Gare Office du Tourisme

Pornic Loire-Atlantique

Replongez-vous dans le passé et découvrez avec Andréa le quartier de Gourmalon et ses villas à l’Architecture Balnéaire, témoins de la naissance de la station de Pornic.

Entre histoires et anecdotes, vous en apprendrez plus sur nos premiers touristes, buveurs d’eau ferrugineuse, et sur les habitudes des baigneurs du 19ème siècle.

Durée moyenne 2h, visite à pied.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Départ minimum 3 personnes.

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : RESERVATION EN LIGNE

INFO PRATIQUES :

Se présenter 10 mn avant le départ à l’accueil de l’Office de Tourisme de Pornic une fois la réservation effectuée.

Programme sous réserve de modifications.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute de participants.

Prévoir des chaussures confortables.

Replongez-vous dans le passé et découvrez avec Andréa le quartier de Gourmalon et ses villas à l’Architecture Balnéaire, témoins de la naissance de la station de Pornic.

Entre histoires et anecdotes, vous en apprendrez plus sur nos premiers touristes, buveurs d’eau ferrugineuse, et sur les habitudes des baigneurs du 19ème siècle.

Durée moyenne 2h, visite à pied.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Départ minimum 3 personnes.

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : RESERVATION EN LIGNE

INFO PRATIQUES :

Se présenter 10 mn avant le départ à l’accueil de l’Office de Tourisme de Pornic une fois la réservation effectuée.

Programme sous réserve de modifications.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute de participants.

Prévoir des chaussures confortables.

Place de la Gare Office du Tourisme Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-19 par