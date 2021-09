Antibes Mairie d'Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Visite guidée circuit salle des mariages et Chapelle St Esprit Mairie d’Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Présentation du triptyque commémoratif de 1914-1919 avec commentaires sur l’historique. Puis visite de la salle des mariages avec explications sur les symboles républicains, des armoiries et de la devise “Fidei Servandae Exemplum 1815”.

