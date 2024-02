Visite guidée Circuit des métiers d’art fer, pierre, verre Journées européennes des Métiers d’Art RDV à la Maison des Têtes Valence, dimanche 7 avril 2024.

Mosaïques, ferronneries et vitraux les arts décoratifs embellissent les immeubles valentinois et témoignent du savoir-faire des artisans d’art. Le nez en l’air, découvrez ce patrimoine à travers ces détails qui en font la richesse et la variété.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artethistoire@valenceromansagglo.fr

