Visite guidée : Cimetière Sainte-Marie

Visite guidée : Cimetière Sainte-Marie, 5 juin 2022, . Visite guidée : Cimetière Sainte-Marie

2022-06-05 – 2022-06-05 Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. Des visites thématiques du cimetière Sainte-Marie sont proposées toute l’année, le premier dimanche de chaque mois sur inscription à 15h. Ces visites gratuites de deux heures sont assurées par Anne-Charlotte Perré, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Le dimanche 5 juin : Sainte-Marie, cimetière paysager (visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner). Renseignements et inscription par téléphone au 02 35 19 61 27 de 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre. Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. Des visites thématiques du cimetière Sainte-Marie sont proposées toute l’année, le premier dimanche de chaque mois sur inscription à 15h. Ces visites gratuites de deux heures sont… +33 2 35 19 61 27 Proposé par la direction des Espaces verts de la Ville du Havre. Des visites thématiques du cimetière Sainte-Marie sont proposées toute l’année, le premier dimanche de chaque mois sur inscription à 15h. Ces visites gratuites de deux heures sont assurées par Anne-Charlotte Perré, guide conférencière agréée par le ministère de la Culture. Le dimanche 5 juin : Sainte-Marie, cimetière paysager (visite à deux voix avec le comédien Jean-Pierre Guiner). Renseignements et inscription par téléphone au 02 35 19 61 27 de 9h à 16h30 du lundi au vendredi.

Toutes les visites partent de la chapelle, accès par l’entrée située face à la rue du 329ème RI, Le Havre. dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville