Visite guidée Cimetière protestant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nîmes.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière protestant

Découvrez un des rares cimetières privés de France. La première sépulture date de 1782. On y retrouve la « sacristie » du Désert, témoin de l’époque où le culte Réformé était clandestin. Dans ce cimetière reposent des personnalités connues de Nîmes comme, Jules Salles (peintre), Antoine Bigot (écrivain) ou encore Benjamin Valz (astronome). Visite libre samedi et dimanche de 9h à 17h Visite commentée samedi et dimanche à 10h – durée 2h

Visite libre possible samedi et dimanche de 9h à 17h

Découvrez un des rares cimetières privés de France. La première sépulture date de 1782. On y retrouve la « sacristie » du Désert, témoin de l’époque où le culte Réformé était clandestin.

Cimetière protestant 17 avenue Paul Brunel, 30000 Nîmes Nîmes Gard



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00