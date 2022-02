Visite Guidée : Cimetière – Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée : Cimetière – Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère, 22 mai 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée : Cimetière – Calvaire des Récollets Devant l’entrée Avenue Berthelot Romans-sur-Isère

2022-05-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-22 Devant l’entrée Avenue Berthelot

Romans-sur-Isère Drôme A l’occasion du Printemps des Cimetières



Visite gratuite, conçue et proposée par l’association

Les Amis de Saint-Barnard et du calvaire des Récollets. contact@amisdesaintbarnard.fr +33 6 28 63 21 54 http://www.amisdesaintbarnard.fr/ Devant l’entrée Avenue Berthelot Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Devant l'entrée Avenue Berthelot Ville Romans-sur-Isère lieuville Devant l'entrée Avenue Berthelot Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Guidée : Cimetière – Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère 2022-05-22 was last modified: by Visite Guidée : Cimetière – Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 22 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme