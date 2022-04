[VISITE GUIDÉE] Cidrerie Desvoye

26 juillet 2022

2022-07-26 – 2022-07-26 Des vergers au chais en passant par la distillerie, apprenez comment une ferme cidricole bio transforme la pomme pour l’amener jusqu’à nos verres. Testez ensuite le résultat lors d’une dégustation ! dernière mise à jour : 2022-04-24 par

