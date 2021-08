Saint-Loup-Cammas Chocolaterie Maison Escarnot Haute-Garonne, Saint-Loup-Cammas Visite guidée Chocolaterie Maison Escarnot Saint-Loup-Cammas Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Loup-Cammas

Visite guidée Chocolaterie Maison Escarnot, 18 septembre 2021, Saint-Loup-Cammas. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chocolaterie Maison Escarnot

Venez vous immerger pour un moment dans les coulisses de ma chocolaterie artisanale. Dès l’entrée, vos sens seront mis en éveil, le chocolat a ceci de magique. Vous serez accueilli au coeur du laboratoire, je commencerai par vous expliquer les différentes étapes de la fabrication du chocolat, de la cueillette jusqu’à la tablette, tout en vous proposant de déguster plusieurs variétés de cacao. Je vous présenterai ensuite les différentes techniques de l’élaboration d’un bonbon de chocolat et pour finir, vous assisterez à l’étape de l’enrobage. Bien entendu, compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons, toutes les mesures seront prises afin d’assurer votre sécurité.

Limitée à 15 personnes par cession

Découverte d’une chocolaterie artisanale, explication des étapes de transformation du chocolat de la féve à la tablette accompagnée d’une dégustation, démonstration de l’enrobage de bonbon en praliné. Chocolaterie Maison Escarnot 4 route de Pechbonnieu, 31140, Saint-Loup-Cammas Saint-Loup-Cammas Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T09:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T09:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Loup-Cammas Autres Lieu Chocolaterie Maison Escarnot Adresse 4 route de Pechbonnieu, 31140, Saint-Loup-Cammas Ville Saint-Loup-Cammas lieuville Chocolaterie Maison Escarnot Saint-Loup-Cammas