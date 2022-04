Visite guidée : Chemin faisant, chemin disant avec Sylvie de l’association du comité de jumelage de Navarrenx Audaux Audaux Catégories d’évènement: Audaux

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Chemin faisant, chemin disant avec Sylvie de l'association du comité de jumelage de Navarrenx
Audaux, 21 juillet 2022, Audaux.
Parking Auberge Claverie
2 Place de l'Estanquet
Audaux

2022-07-21 17:00:00 – 2022-07-21
Parking Auberge Claverie
2 Place de l'Estanquet
Audaux
Pyrénées-Atlantiques

EUR 5
Au gré d'une promenade familiale, venez vivre la passionnante histoire de ce petit village béarnais ! Et qui sait, au détour d'une rue, la surprise d'une rencontre hors du temps…Partage d'un patrimoine, partage aussi du verre de l'Amitié qui clôturera votre rencontre avec la dégustation d'un cru du terroir ressuscité.

Parking Auberge Claverie 2 Place de l’Estanquet Audaux

Lieu Audaux
Adresse Parking Auberge Claverie 2 Place de l'Estanquet
Ville Audaux
Departement Pyrénées-Atlantiques

