visite Guidée : Chemin de Croix Monumental

2022-03-13 10:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR Fondé en 1516, le chemin de croix de Romans est composé de 40 stations et

aboutit au calvaire des Récollets. Cet ensemble monumental est unique en

France et l’un des plus anciens d’Europe ! Romans-sur-Isère

