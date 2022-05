Visite Guidée “Chaussures et Célébrités” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Visite Guidée “Chaussures et Célébrités” Romans-sur-Isère, 12 mai 2022, Romans-sur-Isère. Visite Guidée “Chaussures et Célébrités” Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

2022-05-12 15:00:00 – 2022-05-12 16:00:00 Rue Bistour Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme EUR 4.5 Qui chausse les célébrités ?

Quelles sont les célébrités chaussées au musée ?

A travers une sélection parmi nos collections, découvrez les bottiers-star et les chaussures de Catherine de Médicis, Napoléon, Brigitte Bardot et même M’Bappé ! sruinaud@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 81 https://www.museedelachaussure.fr/ Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Visite Guidée “Chaussures et Célébrités” Romans-sur-Isère 2022-05-12 was last modified: by Visite Guidée “Chaussures et Célébrités” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 12 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme