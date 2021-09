St lyphard Office de Tourisme Loire-Atlantique, St lyphard Visite guidée ‘Chaume et chaumières’ à Kerhinet Office de Tourisme St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Visite guidée 'Chaume et chaumières' à Kerhinet Office de Tourisme, 28 octobre 2021, St lyphard.

du jeudi 28 octobre au jeudi 4 novembre à Office de Tourisme

Pourquoi les chaumes en Brière ? De quels matériaux sont faits les toits et comment les met-on en oeuvre ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette visite guidée. **Information Covid19 : Présentation du pass sanitaire obligatoire. ** Le circuit et contenu des visites ont été adaptés, afin d’éviter les zones les plus fréquentées. Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans. L’Office de Tourisme Intercommunal se réserve le droit de refuser un client qui ne respecterait pas cet usage. Pourquoi les chaumes en Brière ? De quels matériaux sont faits les toits et comment les met-on en oeuvre ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette visite guidée. Inf… Office de Tourisme Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T19:00:00

