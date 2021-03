St lyphard Office de Tourisme Loire-Atlantique, St lyphard Visite guidée ‘Chaume et chaumières’ à Kerhinet Office de Tourisme St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pourquoi les chaumes en Brière ? De quels matériaux sont faits les toits et comment les met-on en oeuvre ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de cette visite guidée.

Office de Tourisme
Village de Kerhinet 44410 St lyphard
St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-10T11:30:00 2021-02-10T12:00:00;2021-02-17T11:30:00 2021-02-17T12:00:00;2021-02-24T11:30:00 2021-02-24T12:00:00;2021-03-03T11:30:00 2021-03-03T12:00:00;2021-04-13T14:30:00 2021-04-13T15:00:00;2021-04-15T14:30:00 2021-04-15T15:00:00;2021-04-20T14:30:00 2021-04-20T15:00:00;2021-04-22T14:30:00 2021-04-22T15:00:00;2021-04-27T14:30:00 2021-04-27T15:00:00;2021-04-29T14:30:00 2021-04-29T15:00:00;2021-05-04T14:30:00 2021-05-04T15:00:00;2021-05-06T14:30:00 2021-05-06T15:00:00

