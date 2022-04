Visite guidée : Châteaux disparus de l’Aube, 17e et 18e siècles Musée de Vauluisant, 14 mai 2022 15:00, Troyes.

Nuit des musées Visite guidée : Châteaux disparus de l’Aube, 17e et 18e siècles Musée de Vauluisant Samedi 14 mai, 15h00 Mesures sanitaires en vigueur.

Visite libre de la nouvelle exposition

**« Châteaux disparus de l’Aube aux XVIIe et XVIIIe siècle », jusqu’au 18 septembre**

Entrez au cœur des 17e et 18e siècles ! Cette exposition vous propose de plonger dans les riches intérieurs de trois grands châteaux de la région de l’Aube, et d’imaginer le mode de vie des grands seigneurs et nobles dames qui les ont habités.

L’exposition utilise pour toile de fond l’impressionnante vue des jardins de Pont-sur-Seine. C’est dans ce décor champêtre que sont mis en scène les documents qui nous permettent aujourd’hui d’imaginer les fastes disparus de ces grandes demeures : façades remarquables, jardins animés de fontaines, décors intérieurs… Cet ensemble est magnifié par les tableaux du musée des Beaux-Arts qui décoraient ces imposants édifices.

L’exposition cherche à montrer le caractère spectaculaire de ces châteaux. Les recherches conduites par nos conservateurs ont permis des découvertes inédites… Le public pourra découvrir des objets rarement exposés, ainsi qu’une œuvre provenant d’une collection privée !

N’hésitez pas à revêtir vos plus beaux habits de dentelle, et venez passer un moment princier entre les murs du musée !

Visite guidée gratuite, sur réservation, le samedi 14 et dimanche 15 à 15h.

L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Health protocol: wearing a mandatory mask, hydro-alcoholic gel available, adapted and guided visit route, respect for barriers and physical distancing Saturday 14 May, 15:00

The Hotel de Vauluisant presents the collections of Champagne art of the Renaissance, known as the Beau 16th century, as well as the collections of the hosiery. The Beautiful 16th century: Painted panels, statues and stained glass windows illustrate the subtle passage from the aesthetics of the Gothic to its apogee, to that, emerging and more precious of the Renaissance. The painting reflects the Italian and Nordic influences (Assumption of the Virgin, Saint Joseph’s Dream). In sculpture, all the trends of the century are represented: Master of Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin and François Gentil. The stained glass window shines with its last lights with the works of Linard Gontier (didactic exhibition). La Bonneterie: Evocation of the most emblematic activity of Troyes, European city of knitwear. Ancestral know-how and textile creation. From the wooden looms to the sophisticated machines of the “Golden Age” of the 19th and 20th centuries. Knitted items: stockings, socks,

Colección permanente: Seis siglos de pintura, de Giotto a Corot

Renovadas íntegramente y abiertas de nuevo al público desde la primavera de 2019, las galerías de pintura del museo de bellas artes no permanecen congeladas. Además, gracias a nuevas adquisiciones y a una votación del público, el recorrido permanente se enriquece con nuevos cuadros e incluso con algunas piezas de mobiliario.

Gracias a la generosidad de los Amigos de los Museos de Arte e Historia, una nueva pintura debida al troyano Jacques de Létin hace su entrada en las colecciones municipales. Este cuadro, que permaneció durante siglos en la descendencia del pintor, es a la vez una representación de la alegoría de la Gramática (es decir, en la época, el aprendizaje de idiomas)… ¡pero también de la mujer del artista!

Además, en una selección previa de 10 obras y objetos de arte propuestos por nuestro conservador, en nuestro sitio web y nuestra página de Facebook en octubre de 2020, se sometió una votación a los internautas que les permitió elegir a los que habrían salido de reserva para tomar asiento en el recorrido de visita. Casi 300 votantes expresaron sus preferencias. Entre el gabinete de ébano, el medallón Boulle, el trineo antiguo en forma de león, las puestas de sol de Charles Cuisin o las escenas de género del siglo XVIII… ¿Quién se unirá al recorrido permanente? Habrá que venir al museo para saberlo.

Protocolo sanitario: uso de la máscara obligatoria, gel hidroalcohólico a disposición, recorrido de visita adaptado y señalizado, respeto de los gestos de barrera y de las distancias físicas Sábado 14 mayo, 15:00

4 rue de Vauluisant 10000 Troyes Grand Est