Musée de Vauluisant, le samedi 14 mai à 15:00

**« Châteaux disparus de l’Aube aux XVIIe et XVIIIe siècle », jusqu’au 18 septembre** Entrez au cœur des 17e et 18e siècles ! Cette exposition vous propose de plonger dans les riches intérieurs de trois grands châteaux de la région de l’Aube, et d’imaginer le mode de vie des grands seigneurs et nobles dames qui les ont habités. L’exposition utilise pour toile de fond l’impressionnante vue des jardins de Pont-sur-Seine. C’est dans ce décor champêtre que sont mis en scène les documents qui nous permettent aujourd’hui d’imaginer les fastes disparus de ces grandes demeures : façades remarquables, jardins animés de fontaines, décors intérieurs… Cet ensemble est magnifié par les tableaux du musée des Beaux-Arts qui décoraient ces imposants édifices. L’exposition cherche à montrer le caractère spectaculaire de ces châteaux. Les recherches conduites par nos conservateurs ont permis des découvertes inédites… Le public pourra découvrir des objets rarement exposés, ainsi qu’une œuvre provenant d’une collection privée ! N’hésitez pas à revêtir vos plus beaux habits de dentelle, et venez passer un moment princier entre les murs du musée ! Visite guidée gratuite, sur réservation, le samedi 14 et dimanche 15 à 15h.

Mesures sanitaires en vigueur.

