Château de La Tour d’Aigues, le samedi 18 septembre à 11:00

La Tour d’Aigues, son nom est sans malice, c’est bien une tour qui est à l’origine du village, son rôle est de surveiller la route d’Aix en Provence aux Alpes et le trafic de marchandises. Le château Renaissance rappelle certains châteaux de l’Ile de France et des châteaux de la Loire dont il s’est inspiré. Six dynasties vont se succéder qui faisaient partie de l’élite fortunée de son époque. Véritable décor de théâtre, on peut aisément imaginer ce que fut la splendeur passée de cet édifice Renaissance en admirant le portail encore intact qui se dresse comme un arc de triomphe. L’histoire est passionnante. Les parties souterraines abritent le musée de la faïence. Le village : dans ce monde sans excès, émergent des porches en arrondi, typiques du début du XVIIe siècle et des impostes en fer forgé ou en fonte. Pour découvrir les mystères tourains, il faut s’enfoncer sous une porte de rempart, prendre un gentil chemin de ronde avec vue sur la campagne. Vers la place de l’église « la rue d’Eole », la mal nommée, rue des grands fours avec sa pierre maçonnique et les porches sculptés rue de l’église. Eglise Notre-Dame-de-Romegas qui jouxte l’Hôtel de Ville autrefois prieuré. La « litre » de l’église ainsi que la « mise au tombeau » sont les particularités de cette église.

Château de La Tour d'Aigues 84240 La Tour-d'Aigues Vaucluse



