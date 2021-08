Saint-Cirgues-sur-Couze Château Saint-Cirgues-sur-Couze Puy-de-Dôme, Saint-Cirgues-sur-Couze Visite guidée château Saint-Cirgues Château Saint-Cirgues-sur-Couze Saint-Cirgues-sur-Couze Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Les 18 et 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées seront proposées sur les deux jours et un repas sera organisé le samedi, dès 19 heures (*). Enfin, une randonnée pour découvrir la vallée de la Couze se prépare pour le mois d’août ; la date est à confirmer. (*) Renseignements et inscriptions auprès de la mairie au 04.73.71.12.49.

Entrée libre, gratuit, port du masque obligatoire.

Venez visiter les vestiges de l’incendie du château ainsi que ses nombreuses caves et salons boisés. Château Saint-Cirgues-sur-Couze Saint Cirgues sur COuze Saint-Cirgues-sur-Couze Puy-de-Dôme

