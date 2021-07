Bélesta Château-musée Belesta, Pyrénées-Orientales Visite guidée Château-musée Bélesta Catégories d’évènement: Belesta

Château-musée, le dimanche 19 septembre à 15:00

Le musée de Bélesta, installé dans le château médiéval de la commune, propose une visite guidée, pour faire découvrir le Néolithique (-4500ans) issus de fouilles archélogiques de la grotte de Bélesta, avec une collection exceptionnelle de 28 pots en céramique intactes, ancienne de 6500 ans, des outils expliquant le mode de vie de l’Homme du Néolithique, ses activités, son habitat. Des reconstitutions grandeur nature sont réalisées au musée ( scène de vie dans la grotte, salle du tombeau, des fouilles, etc..) Les visiteurs se présente à l’accueil ensuite un guide vient les chercher pour la visite.

3,5€, réservation conseillée, rdv à l’accueil

Visite guidée du château-musée de Bélesta, musée de Préhistoire et de l’exposition temporaire. Château-musée 5 rue du Château, 66720 Bélesta Bélesta Pyrénées-Orientales

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

