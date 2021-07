Varen Château du Doyenné Tarn-et-Garonne, Varen Visite guidée Château du Doyenné Varen Catégories d’évènement: Tarn-et-Garonne

Vous pourrez exceptionnellement visiter ce charmant château du XVe siècle qui servait de demeure au seigneur doyen (ou “chef religieux”). Associé à l’église Saint-Pierre, à l’église Saint-Serge et au cloître, cet ensemble monastique était d’une taille exceptionnelle. N’hésitez pas à associer cette visite à celle de l’église Saint-Pierre, celle de l’église Saint-Vincent (située sur la route de Najac), et celle de l’église d’Arnac, toutes trois également gratuites. Ce château du XVe siècle, ancienne demeure du seigneur Doyen, habituellement fermé au public, sera exceptionnellement ouvert durant les Journées du patrimoine. Château du Doyenné Le bourg, 82330 Varen Varen Tarn-et-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

