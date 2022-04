VISITE GUIDÉE – CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-07 – 2022-05-07

Mauguio Hérault Mauguio Partez à la découverte du patrimoine historique de la ville et profitez d’une visite guidée d’1h30 au coeur du Château des Comtes de Melgueil. Gratuit sur inscription

Service Culture, Traditions et Patrimoine : 04 67 29 65 35

Horaire précisé lors de l’inscription Mauguio

