VISITE GUIDÉE – CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL

2022-07-13 – 2022-07-13 Partez à la découverte du patrimoine historique de la ville et profitez d’une visite guidée d’1h30 au coeur du Château des Comtes de Melgueil. Gratuit sur inscription (horaires précisés lors de l’inscription)

Curieux ou passionnés, venez vous emparer de l'histoire de Mauguio !

Service Culture, Traditions et Patrimoine : 04 67 29 65 35

