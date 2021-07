Capestang Château des archevêques Capestang, Hérault Visite guidée Château des archevêques Capestang Catégories d’évènement: Capestang

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des archevêques

Le château des archevêques reflète la toute-puissance de l’église à Capestang au Moyen Âge. Il est construit entre le XIIe siècle et le XIVe siècle, en pierre de taille calcaire coquillier. Le corps de logis à un étage est doté de mâchicoulis. Au XIVe siècle, des peintures murales sont réalisées sur les murs de la salle d’apparat. Au milieu du XVe siècle, le décor est complété par l’aménagement d’un plafond peint composé de closoirs dotés d’un riche décor. Lors de ces Journées du patrimoine venez découvrir le château en visite libre ou commentée. Infos pratiques : Lo Castel 04 67 37 51 23 – 06 52 42 67 37 [[contact@locastel-capestang.fr](mailto:contact@locastel-capestang.fr)](mailto:contact@locastel-capestang.fr) [www.capestang.fr](http://www.capestang.fr) Visite libre du château des archevêques de Capestang. Château des archevêques 9 Place Gabriel Péri, 34310 Capestang Capestang Pont de Saisse Hérault

