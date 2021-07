Lacroix-Barrez Château de Valon Aveyron, Lacroix-Barrez Visite guidée Château de Valon Lacroix-Barrez Catégories d’évènement: Aveyron

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Pour les amateurs d’histoire, cette visite guidée par Jean-Pierre Gaston, chercheur-archéologue, vous fera découvrir le fonctionnement de cet ouvrage fortifié en vous expliquant les détails de son architecture, et vous contera les avatars du château pendant la guerre de Cent Ans ainsi que l’histoire plus récente du village et de la région. Depuis le XIVème siècle, le château féodal de Valon, bâti comme un nid d’aigle sur la butte rocheuse, domine de 300 mètres les Gorges de la Truyère. Ce site médiéval est classé parmi les plus pittoresques villages de l’Aveyron. Les habitations caractérisées par la pierre de schiste et leur toit de lauzes, surplombent deux magnifiques vallées sauvages.

Sur réservation, 25 personnes maximum

Un site incontournable, un véritable plongeon dans le Moyen Âge, profitez de cette visite guidée par Jean-Pierre Gaston, chercheur-archéologue.

