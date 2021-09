Montsoreau Château de Montsoreau-Musée d'art contemporain Maine-et-Loire, Montsoreau Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain, le dimanche 19 septembre à 11:00

visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino. durée 1h

jauge limitée

visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino. Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Passage du marquis de Geoffre 49730 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

