Montsoreau Château de Montsoreau-Musée d'art contemporain Maine-et-Loire, Montsoreau Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain, 19 septembre 2021, Montsoreau. Visite guidée Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain

Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain, le dimanche 19 septembre à 16:00

visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino. durée : 1h

jauge limitée

visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino. Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain Passage du marquis de Geoffre 49730 Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Château de Montsoreau-Musée d'art contemporain Adresse Passage du marquis de Geoffre 49730 Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Château de Montsoreau-Musée d'art contemporain Montsoreau