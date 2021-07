Preignan Château de La Testère Gers, Preignan Visite guidée Château de La Testère Preignan Catégories d’évènement: Gers

Le château de La Testère est connu pour avoir accueilli à partir des années 1920 plusieurs familles italiennes. En compagnie de ses propriétaires, explorez l’histoire de ce site en cours de restauration.

Port du masque obligatoire

Venez découvrir cette demeure aristocratique édifiée à la fin du XVIIIe siècle. Château de La Testère 32810, Preignan Preignan Gers

