du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau de Goué-53190 Fougerolles du Plessis

Château XVIIème siècle ISMH Description des extérieurs Visite guidée par les propriétaires de l’escalier d’honneur et des salons de réception aux décors peints MH

8€ adulte-6€ de 10 à 18 ans-

Visite guidée du château de Goué Chateau de Goué-53190 Fougerolles du Plessis 53190 Fougerolles du plessis-rue du Maine Fougerolles-du-Plessis Mayenne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00

Catégories d'évènement: Fougerolles-du-Plessis, Mayenne