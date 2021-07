Gourdon Château de Costeraste Gourdon, Lot Visite guidée Château de Costeraste Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Costeraste

Dominant les vallées du Céou et du Bléou, au sud de Gourdon, le château de Costeraste, ancien repaire (XIIIe – XVe – XVIIe et XIXe siècles) possède une histoire et un patrimoine remarquables… Visite guidée. Château de Costeraste Lieu-dit Costeraste, 46300, Gourdon Gourdon Costeraste Lot

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

