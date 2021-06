Izaut-de-l'Hôtel Château Haute-Garonne, Izaut-de-l'Hôtel Visite guidée Château Izaut-de-l'Hôtel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le dimanche 19 septembre

Thibaut Lasnier, archéologue responsable des fouilles au château, vous fera visiter le site castral comprenant le château comtal et son village médiéval hors les murs. Il vous fera partager l’histoire du lieu et les découvertes des fouilles réalisées cette année. Site [Château d’Izaut-de-l’Hôtel](https://chateauizautdelhotel.fr/)

Participation libre pour financer les fouilles, chaussures de marche conseillées

Visite du site castral guidée par un archéologue. Château 31160 Izaut-de-l'Hôtel

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

