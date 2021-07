Visite guidée Château, 18 septembre 2021, Puisserguier.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Visites commentées sur l’histoire des conctructions du château et présentation de l’exposition « Bréviaire d’amour ». Château de Puisserguier, inscrit MH, est un site Réseau des Musées de Territoire en Sud-Hérault géré par l’ARESP. Lors de la croisade albigeoise, le château est pris et détruit par Simon de Montfort, puis reconstruit. Il passe aux vicomtes de Narbonne au XIVe siècle, puis aux comtes de Foix au XVe. À la fin du XVIe siècle, il s’étend jusqu’à la place (avec greniers, remises, maisons, fossés, basses cours et terrasse, auxquels il faut ajouter le four et des glacières). À la Révolution, il est vendu et divisé. Les bâtiments sont organisés autour d’une cour intérieure fermée par la courtine médiévale, elle conserve des traces du chemin de ronde et d’anciennes baies romanes. La tour maîtresse carrée est localisée au nord. La courtine conserve des traces du chemin de ronde et des baies romanes. Contre la tour un escalier en vis abrite, sur deux niveaux, de grandes salles avec des poutrelles au plafond, et à l’étage, les restes d’un cabinet et une cheminée du XVIIe siècle à gypseries.

Visite commentée présentant l’histoire des constructions et démolitions du château de Puisserguier.

Château Rue du château, 34620 Puisserguier Puisserguier Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00