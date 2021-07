Cabrerets Château Cabrerets, Lot Visite guidée Château Cabrerets Catégories d’évènement: Cabrerets

Lot

Visite guidée Château, 18 septembre 2021, Cabrerets. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

La visite du château comprend la cour intérieure, le parc, l’escalier en vis, plus de 5 salles et la montée au donjon dont la charpente est exceptionnelle. Les enfants doivent obligatoirement être acccompagnés par un adulte responsable.

Tarif réduit 4€ +18 ans

Visite guidée par la famille Sahut d’Izarn, propriétaire. Château Le Bourg, 46330 Cabrerets Cabrerets Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cabrerets, Lot Autres Lieu Château Adresse Le Bourg, 46330 Cabrerets Ville Cabrerets lieuville Château Cabrerets