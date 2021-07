Cambiac Château Cambiac, Haute-Garonne Visite guidée Château Cambiac Catégories d’évènement: Cambiac

Château du XVIe siècle, avec beaux éléments de la Renaissance (fenêtres à meneaux, tour octogonale protégeant un escalier à vis, belles cheminées). Agrandissement sur la façade sud, au XIXe siècle, dans le style Renaissance. Visite des salons et de la bibliothèque. Orangerie du XVIIIe siècle. Dépendances et écuries du XVIIIe siècle. Grand parc avec beaux arbres pluri-centenaires.

À une trentaine de kilomètres de Toulouse, sur l’axe Toulouse-Revel-Castres, le château de Cambiac, monument historique des XVI et XIXe siècles, ouvre une nouvelle fois ses portes aux visiteurs. Château 31460, Cambiac Cambiac Haute-Garonne

