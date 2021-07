Visite guidée Château, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Puilacher.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Visite commentée du château de Puilacher. Ses caractéristiques architecturales et artistiques comprennent la façade à laquelle on a redonné son aspect XVIIe, l’escalier voûté, les plafonds à la française dont celui du séjour à 3 moulures, son mobilier choisi représentatif de toutes les époques et de nombreux pays, sa cheminée monumentale, ses parquets XVIII et XIXe, sa salle d’exposition d’art africain contemporain avec de nombreuses peintures et sculptures.

Entrée libre par groupes de 10 personnes

Château Avenue des Condamines, 34230, Puilacher Puilacher Hérault



