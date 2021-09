Pailhès Château Ariège, Pailhes Visite guidée Château Pailhès Catégories d’évènement: Ariège

Pailhes

Visite guidée Château, 18 septembre 2021, Pailhès. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château

Le château de Pailhès se dresse parmi les arbres au sommet d’un piton isolé qui surplombe en falaise abrupte le village situé sur les rives de la Lèze. Ce château ne pouvait être mieux placé car il domine le carrefour stratégique des routes de Foix à Toulouse et de Pamiers à Saint-Girons. Excellent poste de surveillance et de commandement, l’antique forteresse a tenu un grand rôle dans le pays de Foix, du XIIIe au XVIIe siècle. Il a été inscrit en février 1997 à l’Inventaire des Monuments historiques. En raison de notre capacité d’accueil limitée et la crise sanitaire, les réservations préalables sont souhaitées au 06.63.16.48.41. ou par mail [[chateaudepailhes@sfr.fr](mailto:chateaudepailhes@sfr.fr)](mailto:chateaudepailhes@sfr.fr).

Participation libre, capacité d’accueil limitée

Visite guidée du château de Pailhès. Château Le Château, 09130, Pailhès Pailhès Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Pailhes Autres Lieu Château Adresse Le Château, 09130, Pailhès Ville Pailhès lieuville Château Pailhès